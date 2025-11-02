Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Число пострадавших при нападении в поезде в Англии возросло до 11

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 16:18
    Число пострадавших при нападении в поезде в Англии выросло до 11 человек.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщила местная полиция.

    Отмечается, что подозрения в теракте не оправдались.

    Оба арестованных сразу после нападения мужчины, которых полиция проверяет на причастность к преступлению, являются гражданами Великобритании, уточнил представитель полиции. Одному из них 32 года, другому 35 лет. Их имена не называются.

    Ранее сообщалось о 9 пострадавших. Как стало известно в воскресенье, четверо пострадавших уже выписаны из больницы. В критическом состоянии остаются два человека. Имена раненых также не разглашаются.

    Англия нападение поезд пострадавшие

