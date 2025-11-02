Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Жизни девяти пострадавших в нападении в поезде в Англии под угрозой - ОБНОВЛЕНО

    • 02 ноября, 2025
    • 05:12
    Десять человек госпитализированы в результате нападения с ножом на пассажиров поезда в Англии, жизнь девяти из них находится под угрозой.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении полиции.

    Два человека арестованы по подозрению в совершении нападения. Помощь в расследовании оказывают сотрудники контртеррористического подразделения полиции, сообщили в правоохранительных органах.

    Нападение с ножом на пассажиров поезда в Англии могло быть терактом.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Mail, по данным которой ранения получили 10 человек.

    По информации издания, в ответ на сообщения об инциденте в поезде, следовавшем из северного города Донкастер в Лондон, правоохранительные органы задействовали код PLATO. Он используется полицией и службами экстренного реагирования в Великобритании для обозначения активной террористической атаки. Последний раз код задействовали 2 октября при теракте на синагогу в Манчестере.

    Как сказано в статье, всего на место происшествия оперативно прибыли 30 полицейских. По официальной информации, задержаны два человека. Несколько пострадавших доставлены в больницы, однако их число официально не сообщается.

    Свидетель произошедшего сообщил газете The Times, что инцидент произошел спустя 10 минут после того, как поезд отъехал от платформы города Питерборо, пассажиры пытались спрятаться в туалетах. Позже сообщалось, что после того, как поезд остановился на платформе города Хантингдон, полиция обезвредила мужчину с ножом при помощи электрошокового пистолета.

    Очевидцы произошедшего называют разное число раненых. Кто-то говорит о 6-8 пострадавших, другие - о 12.

    В настоящий момент поезд все еще стоит в Хантингдоне. Согласно кадрам, которые публикуют местные СМИ, полиция проводит следственные действия. На фото с обеих сторон состава видны разбросанные вещи пассажиров, их изучают криминалисты.

