İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində xəsarət alanların sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 17:00
    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində xəsarət alanların sayı 11-ə çatıb

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində xəsarət alanların sayı 11-ə çatıb.

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, terror hücumu şübhələri təsdiqlənməyib.

    Hücumdan dərhal sonra həbs edilən və cinayətdə iştirakına görə polis tərəfindən araşdırılan hər iki şəxs Böyük Britaniya vətəndaşıdır. Polis bildirib ki, onlardan birinin 32, digərinin isə 35 yaşı var. Şübhəlilərin adları açıqlanmır.

    Bundan əvvəl bıçaqlı hücum zamanı 9 nəfərin yaralandığı bildirilirdi. Yaralılardan dördü artıq xəstəxanadan evə buraxılıb. İki nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır.

    London bıçaqlı hücum qatar Böyük Britaniya
    Число пострадавших при нападении в поезде в Англии возросло до 11
    11 injured in mass stabbing on UK train; police arrest 2

    Son xəbərlər

    17:30

    "Oxford Economics": Böyük Britaniyanın dövlət borcu 20 ildə üç dəfə artıb

    Digər ölkələr
    17:14
    Video

    Ermənistanda avtobus aşıb, 18 nəfər xəsarət alıb

    Region
    17:00

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində xəsarət alanların sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    16:49

    Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Region
    16:45
    Foto

    Filippin Kanada ilə silahlı qüvvələrin statusu haqqında saziş bağlayıb

    Digər ölkələr
    16:38
    Foto

    Leyla Əliyeva "EcoMind 2025" konfransında iştirak edib

    Ekologiya
    16:27
    Foto

    Ərəb Parlamentinin prezidenti: Azərbaycan ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir

    Milli Məclis
    16:17

    Simonyan: II Qaregin parlament seçkilərindən əvvəl istefa verməlidir

    Region
    16:13
    Foto

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti