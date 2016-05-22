Число погибших в результате наводнений и оползней в Шри-Ланке возросло до 92 человек

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в Шри-Ланке в результате наводнений и оползней возросло до 92 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Шри-Ланки.

Пропавшими без вести все еще числятся 109 человек.

Под ударом стихии, по последним данным, оказались 500 тыс. человек, около 200 тыс. человек продолжают оставаться во временных убежищах.

Власти продолжают поиск людей, погребенных под землей в результате крупного оползня в районе Аранейейк, к работам привлечена армия.

Медики и экстренные службы оказывают помощь пострадавшим, но доступ к ним зачастую затруднен из-за неблагоприятных погодных условий.

Синоптики ожидают, что ливни, начавшиеся 15 мая, продолжатся во многих районах страны, а на побережье обрушится сильный ветер, поэтому угроза новых наводнений и оползней сохраняется.