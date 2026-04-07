Число погибших в результате операции ЦАХАЛ в Ливане достигло 1 530 человек

Число погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане достигло 1 530 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

Сообщается, что еще 4812 человек получили ранения.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.