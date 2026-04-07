İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İsrailin Livandakı əməliyyatı nəticəsində ölənlərin sayı 1 530 nəfərə çatıb

    • 07 aprel, 2026
    • 18:41
    İsrail Müdafiə Ordusunun Livandakı əməliyyatı nəticəsində ölənlərin sayı 1 530 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı Livanın Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Daha 4812 nəfərin yaralandığı bildirilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Elə həmin gün zərbələr nəticəsində İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket atıb və Körfəz ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Vəziyyətlə əlaqədar olaraq regionun bəzi dövlətləri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb.

    "Hizbullah" İsraili raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə atəşə tutaraq İranın tərəfində müharibəyə qoşulduqdan sonra, İsrail ordusu radikal qruplaşmanın infrastrukturunun yerləşdiyi Livanın cənubuna və Beyrutun cənub ətraflarına zərbələr endirib və endirməyə davam edir. İsrail, həmçinin Livanın cənubundakı quru əməliyyatını genişləndirib.

    Число погибших в результате операции ЦАХАЛ в Ливане достигло 1 530 человек

