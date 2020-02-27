Число погибших в Нью-Дели возросло до 28

Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, начавшихся в минувший понедельник, достигло в четверг 28 человек, после того как за последние часы несколько пострадавших скончались в городской больнице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

По его данным, травмы получили более 200 человек, среди пострадавших есть дети.

Ранее сообщалось о 23 погибших. Среди жертв - полицейский констебль.

Столкновения в столице Индии вспыхнули в понедельник между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники вступали в стычки с полицией и поджигали автомобили. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия.