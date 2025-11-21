Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 31
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 14:34
Количество погибших при российском ударе по Тернополю на западе Украины возросло до 31 человека.
Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщила Национальная полиция Украины.
Согласно информации, по состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей.
"Количество погибших – 31 человек, среди них - шестеро детей. Пострадавших - 94, в том числе 18 детей",- сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что продолжается идентификация личностей погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести.
Все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте.
Последние новости
15:02
Токаев: Казахстан готов принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и ЕреваномВнешняя политика
15:02
Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025Другие страны
15:01
Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантовДругие страны
14:59
Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из АзербайджанаЭнергетика
14:58
СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"Энергетика
14:57
Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с АзербайджаномВнешняя политика
14:56
В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 разаЭнергетика
14:56
Фото
Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартирВнутренняя политика
14:56
Видео