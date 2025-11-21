Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 31

Количество погибших при российском ударе по Тернополю на западе Украины возросло до 31 человека.

Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщила Национальная полиция Украины.

Согласно информации, по состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей.

"Количество погибших – 31 человек, среди них - шестеро детей. Пострадавших - 94, в том числе 18 детей",- сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что продолжается идентификация личностей погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести.

Все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте.