Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 31

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 14:34
    Количество погибших при российском ударе по Тернополю на западе Украины возросло до 31 человека.

    Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщила Национальная полиция Украины.

    Согласно информации, по состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей.

    "Количество погибших – 31 человек, среди них - шестеро детей. Пострадавших - 94, в том числе 18 детей",- сообщили в ведомстве.

    Также отмечается, что продолжается идентификация личностей погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести.

    Все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте.

    Rusiyanın Ternopol şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb
    Death toll from Russian strike on Ukraine's Ternopil rises to 31

