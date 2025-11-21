İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Rusiyanın Ternopol şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 14:49
    Rusiyanın Ukraynanın qərbindəki Ternopol şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Milli Polisinin teleqram kanalında məlumat yayılıb.

    Məlumata görə, dağılmış binanın qalıqları altından xilasedicilər daha üç nəfərin - bir qadın və iki uşağın meyitini çıxarıblar.

    "Ölənlərin sayı 31-dir, onlardan altısı uşaqdır. Yaralananların sayı 94-dür, o cümlədən 18-i uşaqdır", - qurumdan bildirilib.

    Eyni zamanda qeyd olunub ki, ölənlərin şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və hələ də itkin düşmüş hesab edilən insanların axtarışı davam edir.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi zərbə Ternopol
    Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 31
    Death toll from Russian strike on Ukraine's Ternopil rises to 31

