Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 28

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 01:19
    Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 28

    Количество погибших при российском ударе по Тернополю на западе Украины возросло до 28 человек.

    Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба местной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    Согласно информации, спасатели извлекли из-под завалов на месте российского удара по многоэтажке тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв удара возросло до 28, из них трое детей.

    "Пострадали 94 человека, без вести пропавшими считают 16 человек", - сообщили в ГСЧС.

    российско-украинская война ракетный удар погибшие
    Rusiyanın Ternopola endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə çatıb

    Последние новости

    02:38

    Forbes: Партнерство с США обусловлено стратегической ролью Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    02:20

    Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

    Другие страны
    01:46

    Более 40 человек погибли в центральном Вьетнаме из-за наводнений

    Другие страны
    01:19

    Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 28

    Другие страны
    00:57

    Президент "Барселоны" назвал нереальным возвращение Месси в качестве игрока

    Футбол
    00:28

    Министр: Агропарки на освобожденных землях Азербайджана сформируют новую модель

    АПК
    00:05
    Фото

    Глава азербайджанской общины в США избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты

    Другие
    00:00

    Мухаммед Мустафа: Газа и Западный берег – единое целое и основа для создания Палестинского государства

    Другие страны
    23:48

    Министр: В селах Лачына осуществлена переоценка земельного потенциала

    АПК
    Лента новостей