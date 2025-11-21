Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 28
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 01:19
Количество погибших при российском ударе по Тернополю на западе Украины возросло до 28 человек.
Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба местной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Согласно информации, спасатели извлекли из-под завалов на месте российского удара по многоэтажке тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв удара возросло до 28, из них трое детей.
"Пострадали 94 человека, без вести пропавшими считают 16 человек", - сообщили в ГСЧС.
