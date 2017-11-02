Число погибших при стрельбе у магазина Walmart в США выросло до трех - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, увеличилось до трех человек. Как сообщает Report, об этом заявила городская полиция.

"В настоящий момент никто не задержан. К сожалению, женщина, транспортированная в больницу с ранениями, скончалась. Подтверждаем трех погибших", - говорится в сообщении полиции.

*** 06:08

Два человека погибли в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо.

Как передает Report, об этом заявила городская полиция.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

"Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

***05:38

Неизвестный устроил стрельбу около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, несколько человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщила городская полиция.

"Стрельба только что произошла у (магазина) Walmart, несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району", - говорится в сообщении полиции в Twitter.