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    Число погибших при стрельбе у магазина Walmart в США выросло до трех - ОБНОВЛЕНО 2

    Несколько человек пострадали

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, увеличилось до трех человек. Как сообщает Report, об этом заявила городская полиция.

    "В настоящий момент никто не задержан. К сожалению, женщина, транспортированная в больницу с ранениями, скончалась. Подтверждаем трех погибших", - говорится в сообщении полиции.

    *** 06:08

    Два человека погибли в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо.

    Как передает Report, об этом заявила городская полиция.

    Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

    "Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

    ***05:38

    Неизвестный устроил стрельбу около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, несколько человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сoобщила городская полиция.

    "Стрельба только что произошла у (магазина) Walmart, несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

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