Число погибших при сходе оползня в Китае возросло до 24

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Число погибших при сходе оползня в китайской провинции Сычуань увеличилось до 24, ещё 109 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, поиски выживших продолжались всю ночь, в них были задействованы около 2500 спасателей.

Ранее сообщалось о 15 жертвах.

Оползень сошёл вблизи населённого пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, 24 июня. Более 140 человек оказались под завалами.