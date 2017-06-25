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    Число погибших при сходе оползня в Китае возросло до 24

    Поиски выживших продолжались всю ночь

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Число погибших при сходе оползня в китайской провинции Сычуань увеличилось до 24, ещё 109 человек числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, поиски выживших продолжались всю ночь, в них были задействованы около 2500 спасателей.

    Ранее сообщалось о 15 жертвах.

    Оползень сошёл вблизи населённого пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, 24 июня. Более 140 человек оказались под завалами.

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