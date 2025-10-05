Число погибших при обрушении школы в Индонезии возросло до 36

Число школьников, погибших в результате обрушения здания школы-интерната в Индонезии, возросло до 36.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило в воскресенье Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

По его данным, поиски тел 27 учащихся, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, продолжаются уже седьмой день. В основном это подростки в возрасте от 13 до 19 лет, оказавшиеся под завалами.

Отмечается, что для расчистки завалов были задействованы краны, а поисково-эвакуационные работы завершены на 60%. Агентство рассчитывает завершить поиски в понедельник.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

30 сентября стало известно, что в городе Сидоарджо в Индонезии обрушилось здание исламской школы-интерната, в результате чего пострадали почти 100 человек.