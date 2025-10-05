Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 16:45
    Число погибших при обрушении школы в Индонезии возросло до 36

    Число школьников, погибших в результате обрушения здания школы-интерната в Индонезии, возросло до 36.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило в воскресенье Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

    По его данным, поиски тел 27 учащихся, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, продолжаются уже седьмой день. В основном это подростки в возрасте от 13 до 19 лет, оказавшиеся под завалами.

    Отмечается, что для расчистки завалов были задействованы краны, а поисково-эвакуационные работы завершены на 60%. Агентство рассчитывает завершить поиски в понедельник.

    Ранее сообщалось о 14 погибших.

    30 сентября стало известно, что в городе Сидоарджо в Индонезии обрушилось здание исламской школы-интерната, в результате чего пострадали почти 100 человек.

    Лента новостей