Число погибших при обрушении школы в Индонезии возросло до 36
- 05 октября, 2025
- 16:45
Число школьников, погибших в результате обрушения здания школы-интерната в Индонезии, возросло до 36.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило в воскресенье Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
По его данным, поиски тел 27 учащихся, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, продолжаются уже седьмой день. В основном это подростки в возрасте от 13 до 19 лет, оказавшиеся под завалами.
Отмечается, что для расчистки завалов были задействованы краны, а поисково-эвакуационные работы завершены на 60%. Агентство рассчитывает завершить поиски в понедельник.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
30 сентября стало известно, что в городе Сидоарджо в Индонезии обрушилось здание исламской школы-интерната, в результате чего пострадали почти 100 человек.