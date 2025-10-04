Число погибших при обрушении здания школы-интерната в Индонезии возросло до 14
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 11:33
Число погибших во время обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии увеличилось до 14 человек.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на национальное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (BNPB) Индонезии.
Общее количество пострадавших составляет 167 человек.
"Еще 49 человек (согласно списку посещаемости, опубликованному исламской школой-интернатом - ред.) все еще разыскиваются объединенной поисково-спасательной группой", - говорится в информации.
Причины обрушения здания еще выясняются.
Власти проводят расследование и оценивают масштаб ущерба.
Ранее сообщалось о пяти погибших в результате инцидента.
