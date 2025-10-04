Число погибших при обрушении здания школы-интерната в Индонезии возросло до 14

Число погибших во время обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии увеличилось до 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на национальное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (BNPB) Индонезии.

Общее количество пострадавших составляет 167 человек.

"Еще 49 человек (согласно списку посещаемости, опубликованному исламской школой-интернатом - ред.) все еще разыскиваются объединенной поисково-спасательной группой", - говорится в информации.

Причины обрушения здания еще выясняются.

Власти проводят расследование и оценивают масштаб ущерба.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате инцидента.