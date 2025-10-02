В Индонезии число погибших из-за обрушения здания школы-интерната возросло до 5 человек
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 10:00
Число погибших во время обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии увеличилось до пяти человек.
Как передает Report, об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на данные Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
"Под завалами оказался 91 человек, по меньшей мере пятеро были признаны погибшими", - сказано в публикации.
Отмечается, что в месте обрушения осталось порядка 59 человек. При этом данные о пострадавших могут меняться.
Ранее сообщалось о гибели трех человек.
