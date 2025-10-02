Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Индонезии число погибших из-за обрушения здания школы-интерната возросло до 5 человек

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 10:00
    В Индонезии число погибших из-за обрушения здания школы-интерната возросло до 5 человек

    Число погибших во время обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии увеличилось до пяти человек.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на данные Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

    "Под завалами оказался 91 человек, по меньшей мере пятеро были признаны погибшими", - сказано в публикации.

    Отмечается, что в месте обрушения осталось порядка 59 человек. При этом данные о пострадавших могут меняться.

    Ранее сообщалось о гибели трех человек.

