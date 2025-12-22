Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Замначальника Пенитенциарной службы: Акт об амнистии будет исполнен оперативно

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 11:28
    Замначальника Пенитенциарной службы: Акт об амнистии будет исполнен оперативно

    Министерство юстиции Азербайджана оперативно исполнит акт об амнистии, инициированный президентом Ильхамом Алиевым.

    Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Орхан Гасымов во время исполнения акта об амнистии в исправительном учреждении №4.

    Он отметил, что на сегодняшний день подписано 70 распоряжений о помиловании, и исполняется 13-й по счету акт об амнистии.

    "Предыдущий акт об амнистии, реализованный в связи с 8 Ноября (2021 год) - Днем Победы, охватил 17 тысяч осужденных. Эти меры служат укреплению правовой системы в стране. Министерство юстиции оперативно исполнит акт об амнистии", - подчеркнул Гасымов.

    Лента новостей