Замначальника Пенитенциарной службы: Акт об амнистии будет исполнен оперативно

Министерство юстиции Азербайджана оперативно исполнит акт об амнистии, инициированный президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Орхан Гасымов во время исполнения акта об амнистии в исправительном учреждении №4.

Он отметил, что на сегодняшний день подписано 70 распоряжений о помиловании, и исполняется 13-й по счету акт об амнистии.

"Предыдущий акт об амнистии, реализованный в связи с 8 Ноября (2021 год) - Днем Победы, охватил 17 тысяч осужденных. Эти меры служат укреплению правовой системы в стране. Министерство юстиции оперативно исполнит акт об амнистии", - подчеркнул Гасымов.