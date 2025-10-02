İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:05
    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb

    İndoneziyanın Sidoarjo şəhərində internat məktəbi binasının uçması zamanı ölənlərin sayı beş nəfərə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN Indonesia Milli Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Aradan Qaldırılması Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    "Dağıntılar altında 91 nəfər qalıb, ən azı beş nəfərin öldüyü təsdiqlənib", - məlumatda bildirilir.

    Qeyd olunur ki, uçqun yerində təxminən 59 nəfər qalıb. Eyni zamanda, zərərçəkənlər haqqında məlumatlar dəyişə bilər.

    Əvvəllər üç nəfərin öldüyü bildirilirdi.

    Efiopiya məktəb
    В Индонезии число погибших из-за обрушения здания школы-интерната возросло до 5 человек

    Son xəbərlər

    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polisi əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    12:30
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    Emin Əmrullayev Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Digər
    12:24

    Sabah Bakıda və rayonlarda 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:23

    Danimarka KİV-i: "Kopenhagen" "Qarabağ"la matçda ciddi problemlər yaşayıb

    Futbol
    12:16

    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti