İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 10:05
İndoneziyanın Sidoarjo şəhərində internat məktəbi binasının uçması zamanı ölənlərin sayı beş nəfərə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN Indonesia Milli Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Aradan Qaldırılması Agentliyinə istinadən xəbər verir.
"Dağıntılar altında 91 nəfər qalıb, ən azı beş nəfərin öldüyü təsdiqlənib", - məlumatda bildirilir.
Qeyd olunur ki, uçqun yerində təxminən 59 nəfər qalıb. Eyni zamanda, zərərçəkənlər haqqında məlumatlar dəyişə bilər.
Əvvəllər üç nəfərin öldüyü bildirilirdi.
