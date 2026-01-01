İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində Yeni il süfrəsi açılıb

    Sosial müdafiə
    • 01 yanvar, 2026
    • 18:05
    Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində Yeni il süfrəsi açılıb

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə bayram şənliyi təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva iştirak ediblər.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva sosial xidmət müəssisəsinin sakinləri ilə görüşüb, onlarla birlikdə bayram süfrəsi arxasında səmimi söhbət ediblər. Ahıl şəxslər ölkəmizdə yaşlı insanlara, onların problemlərinin həllinə hər zaman qayğı göstərildiyini söyləyib, burada onlar üçün yaradılan şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci xanım, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

    Bayram proqramı çərçivəsində bədii hissə də təqdim olunub. Ahıl şəxslər musiqilər ifa edib, şeirlər söyləyib, səhnəcik nümayiş etdiriblər.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva ahıl şəxsləri Yeni il münasibətilə təbrik edib, onlara cansağlığı arzulayıblar.

    Ziyarət zamanı onlar sosial xidmət müəssisəsində ahıllar üçün yaradılan şəraitlə də tanış olublar.

    Tədbirin sonunda sosial xidmət müəssisəsinin sakinlərinə bayram hədiyyələri paylanılıb.

    Arzu Əliyeva Leyla Əliyeva Ahıl şəxslər
    Foto
    В социальном учреждении для пожилых людей организован новогодний стол

    Son xəbərlər

    18:23
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq sığınacaqlarında Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:11

    Bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    İnfrastruktur
    18:05
    Foto

    Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində Yeni il süfrəsi açılıb

    Sosial müdafiə
    17:58

    Pakistanla Hindistan nüvə obyektləri və mülki məhbus siyahılarını bir-biri ilə paylaşıb

    Digər ölkələr
    17:41

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    17:23

    Qabon yığmasının fəaliyyəti dayandırılıb, məşhur futbolçusu heyətdən uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    17:17

    Ukrayna səfiri Azərbaycana 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    17:12

    Hakan Fidan Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Katibi ilə görüşüb

    Region
    17:09

    Ötən il Ukraynada müharibə nəticəsində 12 azərbaycanlı həlak olub, 6-sı yaralanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti