    Социальная защита
    • 01 января, 2026
    • 18:14
    В социальном учреждении для пожилых людей организован новогодний стол

    В учреждении социального обслуживания для пожилых людей, подведомственном Агентству социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, было организовано праздничное торжество по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.

    Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с постояльцами учреждения, побеседовали с ними за праздничным столом. Пожилые люди отметили, что в нашей стране всегда проявляется забота о пожилых людях и решении их проблем. Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за созданные для них условия.

    В рамках праздничной программы была также представлена художественная часть. Пожилые люди исполнили музыку, прочитали стихи, показали сценки.

    Лейла Алиева и Арзу Алиева поздравили пожилых людей с Новым годом, пожелали им здоровья.

    Во время визита они также ознакомились с условиями, созданными для пожилых людей в учреждении социального обслуживания.

    В завершение мероприятия постояльцам учреждения социального обслуживания были вручены праздничные подарки.

    Лейла Алиева Арзу Алиева Фонд Гейдара Алиева
    18:14
    

    В социальном учреждении для пожилых людей организован новогодний стол

