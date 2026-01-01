В социальном учреждении для пожилых людей организован новогодний стол
В учреждении социального обслуживания для пожилых людей, подведомственном Агентству социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, было организовано праздничное торжество по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.
Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с постояльцами учреждения, побеседовали с ними за праздничным столом. Пожилые люди отметили, что в нашей стране всегда проявляется забота о пожилых людях и решении их проблем. Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за созданные для них условия.
В рамках праздничной программы была также представлена художественная часть. Пожилые люди исполнили музыку, прочитали стихи, показали сценки.
Лейла Алиева и Арзу Алиева поздравили пожилых людей с Новым годом, пожелали им здоровья.
Во время визита они также ознакомились с условиями, созданными для пожилых людей в учреждении социального обслуживания.
В завершение мероприятия постояльцам учреждения социального обслуживания были вручены праздничные подарки.