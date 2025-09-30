Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 10:32
    В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    В результате обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии погибли три человека, пострадали 102.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что еще 38 человек остаются под завалами.

    ЧП произошло во второй половине дня 29 сентября. В школе шел ремонт бетонной крыши. Она обрушилась на детей во время молитвы.

    Индонезия школа-интернат обрушение здания
    İndoneziyada bina uçub, 100-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    Лента новостей