В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО
- 30 сентября, 2025
- 10:32
В результате обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии погибли три человека, пострадали 102.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что еще 38 человек остаются под завалами.
ЧП произошло во второй половине дня 29 сентября. В школе шел ремонт бетонной крыши. Она обрушилась на детей во время молитвы.
В результате обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии один человек погиб, 98 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Сообщается, что под завалами здания находятся семь человек.
"Семь человек живы и обнаружены. С ними поддерживается связь", - сообщил представитель главы провинции.
Кроме того, свыше 170 обращений поступило о пропаже без вести.
На место происшествия выехала поисково-спасательная группа для эвакуации пострадавших, оказавшихся под завалами. Для эвакуации также были направлены десятки машин скорой помощи.