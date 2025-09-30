В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

В результате обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии погибли три человека, пострадали 102.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что еще 38 человек остаются под завалами.

ЧП произошло во второй половине дня 29 сентября. В школе шел ремонт бетонной крыши. Она обрушилась на детей во время молитвы.

09:39

В результате обрушения здания исламской школы-интерната в городе Сидоарджо в Индонезии один человек погиб, 98 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что под завалами здания находятся семь человек.

"Семь человек живы и обнаружены. С ними поддерживается связь", - сообщил представитель главы провинции.

Кроме того, свыше 170 обращений поступило о пропаже без вести.

На место происшествия выехала поисково-спасательная группа для эвакуации пострадавших, оказавшихся под завалами. Для эвакуации также были направлены десятки машин скорой помощи.