İndoneziyada bina uçub, 100-ə yaxın şəxs xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 10:13
İndoneziyanın Sidoarco şəhərində internat məktəbin uçması nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 98 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.
Bildirilir ki, binanın dağıntıları altında 7 nəfər var.
"7 nəfər sağdır onlarla əlaqə saxlanılır", - əyalət başçısının nümayəndəsi bildirib.
Dağıntılar altında qalan zərərçəkənlərin təxliyəsi üçün hadisə yerinə axtarış-xilasetmə qrupu göndərilib. Təxliyə üçün həmçinin onlarla təcili yardım maşını göndərilib.
