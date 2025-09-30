İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    İndoneziyada bina uçub, 100-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 10:13
    İndoneziyada bina uçub, 100-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    İndoneziyanın Sidoarco şəhərində internat məktəbin uçması nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 98 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, binanın dağıntıları altında 7 nəfər var.

    "7 nəfər sağdır onlarla əlaqə saxlanılır", - əyalət başçısının nümayəndəsi bildirib.

    Dağıntılar altında qalan zərərçəkənlərin təxliyəsi üçün hadisə yerinə axtarış-xilasetmə qrupu göndərilib. Təxliyə üçün həmçinin onlarla təcili yardım maşını göndərilib.

    İndoneziya təxliyə dağıntı
    В Индонезии погиб один человек, 98 пострадали из-за разрушения здания

    Son xəbərlər

    10:30

    Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib

    Biznes
    10:28

    Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıb

    Digər ölkələr
    10:28

    İcraçı direktor: Media süni intellekdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdır

    Media
    10:26

    "SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olar

    Energetika
    10:24
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    10:24

    Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"

    Energetika
    10:23

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilər

    Media
    10:23

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edib

    Futbol
    10:22

    Müalicə müəssisəsində olan məhkumun yanına gələn arvadından narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti