    Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 10 dekabr, 2025
    • 09:45
    Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri bəlli olub

    Almaniyanın Keinbaum şəhərində keçiriləcək boks üzrə U-17 Avropa çempionatının püşkü atılıb.

    "Report"un məlumatına görə, püşk nəticəsində Azərbaycan millisinin üzvlərinin də ilk rəqibləri bəlli olub.

    Yarışın ilk günündə 4 boksçumuz rinqə çıxacaq. 29 ölkənin qatıldığı çempionatın qaliblərinin adına isə dekabrın 17-də aydınlıq gələcək.

    U-17 Avropa çempionatı

    Almaniya, Keinbaum

    10 dekabr

    1/16 final

    Əli Abaslı (52 kq) – Qabriel Cuffari (İtaliya)

    Haqverdi Həsənov (63 kq) – Rostislav Horodinski (Ukrayna)

    1/8 final

    Aysel Fərəcova (46 kq) – Lili Bassett (İngiltərə)

    Əminə Tağı (50 kq) – Dominika Vnukova (Slovakiya)

    11 dekabr

    1/8 final

    Qardaş Rəhimov (46 kq) – Hasan Pehlivan Uçaq (Türkiyə)

    Əli Əliyev (48 kq) – Noa Sançes (Fransa)

    Ayxan Həsənov (50 kq) – Berat Akduman (Türkiyə)

    İbrahim Bədəlli (54 kq) – Maykl Makdonaq (İrlandiya)

    Səma Abbasova (66 kq) – Olişia Malijek (Polşa)

    Şükar Əliyev (75 kq) – Valentin Zefi (Albaniya)

    İsmayıl Vəliyev (80 kq) – Elvir-Aqustin Dinu (Rumıniya)

    Səfdər Məmmədzadə (+80 kq) – Arian Leon Kostrika (Almaniya)

    12 dekabr

    1/8 final

    Zəhra Məmmədova (52 kq) – Laura Dorko (Macarıstan)

    Gülər Hüseynova (48 kq) – Oleksandra Mişçenko (Ukrayna)

    Fidan Bakarova (63 kq) – Antonina Binieçka (Polşa)

    Raul Heydərli (57 kq) – Kalib Valşe (İrlandiya)

    Şahin Aslanov (60 kq) – Demid Kloçko (İsrail)

    Nurlan Süleymanov (66 kq) – Baturalp Çevik (Türkiyə)

    Adil Zalov (70 kq) – Hakan Arda İlgün (Türkiyə)

    13 dekabr

    1/4 final

    Cəmilə Muradlı (54 kq) – Elena Mourolova (Çexiya)/Yevanyelina Petruk (Ukrayna) cütünü qalibi

