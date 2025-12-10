Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri bəlli olub
- 10 dekabr, 2025
- 09:45
Almaniyanın Keinbaum şəhərində keçiriləcək boks üzrə U-17 Avropa çempionatının püşkü atılıb.
"Report"un məlumatına görə, püşk nəticəsində Azərbaycan millisinin üzvlərinin də ilk rəqibləri bəlli olub.
Yarışın ilk günündə 4 boksçumuz rinqə çıxacaq. 29 ölkənin qatıldığı çempionatın qaliblərinin adına isə dekabrın 17-də aydınlıq gələcək.
U-17 Avropa çempionatı
Almaniya, Keinbaum
10 dekabr
1/16 final
Əli Abaslı (52 kq) – Qabriel Cuffari (İtaliya)
Haqverdi Həsənov (63 kq) – Rostislav Horodinski (Ukrayna)
1/8 final
Aysel Fərəcova (46 kq) – Lili Bassett (İngiltərə)
Əminə Tağı (50 kq) – Dominika Vnukova (Slovakiya)
11 dekabr
1/8 final
Qardaş Rəhimov (46 kq) – Hasan Pehlivan Uçaq (Türkiyə)
Əli Əliyev (48 kq) – Noa Sançes (Fransa)
Ayxan Həsənov (50 kq) – Berat Akduman (Türkiyə)
İbrahim Bədəlli (54 kq) – Maykl Makdonaq (İrlandiya)
Səma Abbasova (66 kq) – Olişia Malijek (Polşa)
Şükar Əliyev (75 kq) – Valentin Zefi (Albaniya)
İsmayıl Vəliyev (80 kq) – Elvir-Aqustin Dinu (Rumıniya)
Səfdər Məmmədzadə (+80 kq) – Arian Leon Kostrika (Almaniya)
12 dekabr
1/8 final
Zəhra Məmmədova (52 kq) – Laura Dorko (Macarıstan)
Gülər Hüseynova (48 kq) – Oleksandra Mişçenko (Ukrayna)
Fidan Bakarova (63 kq) – Antonina Binieçka (Polşa)
Raul Heydərli (57 kq) – Kalib Valşe (İrlandiya)
Şahin Aslanov (60 kq) – Demid Kloçko (İsrail)
Nurlan Süleymanov (66 kq) – Baturalp Çevik (Türkiyə)
Adil Zalov (70 kq) – Hakan Arda İlgün (Türkiyə)
13 dekabr
1/4 final
Cəmilə Muradlı (54 kq) – Elena Mourolova (Çexiya)/Yevanyelina Petruk (Ukrayna) cütünü qalibi