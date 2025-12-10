İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    UEFA Çempionlar Liqasında VI tura yekun vurulacaq, "Mançester Siti" Madriddə "Real"la qarşılaşacaq

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 09:35
    UEFA Çempionlar Liqasında VI tura yekun vurulacaq, Mançester Siti Madriddə Realla qarşılaşacaq

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VI tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma keçiriləcək.

    Günün maraqla gözlənilən matçı İspaniyada baş tutacaq. "Real" doğma azarkeşləri önündə İngiltərənin "Mançester Siti" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, VI tur

    10 dekabr

    21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ayaks" (Niderland)

    21:45. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka)

    00:00. "Atletik" (İspaniya) - PSJ (Fransa)

    00:00. "Bayer 04" (Almaniya) - "Nyukasl" (İngiltərə)

    00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya)

    00:00. "Brügge" (Belçika) - "Arsenal" (İngiltərə)

    00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Budyo Qlimt" (Norveç)

    00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Pafos" (Kipr)

    00:00. "Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

    UEFA Çempionlar Liqası Liqa mərhələsi Real Madrid - Mancester City

