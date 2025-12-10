UEFA Çempionlar Liqasında VI tura yekun vurulacaq, "Mançester Siti" Madriddə "Real"la qarşılaşacaq
- 10 dekabr, 2025
- 09:35
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VI tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma keçiriləcək.
Günün maraqla gözlənilən matçı İspaniyada baş tutacaq. "Real" doğma azarkeşləri önündə İngiltərənin "Mançester Siti" klubu ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, VI tur
10 dekabr
21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ayaks" (Niderland)
21:45. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka)
00:00. "Atletik" (İspaniya) - PSJ (Fransa)
00:00. "Bayer 04" (Almaniya) - "Nyukasl" (İngiltərə)
00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Napoli" (İtaliya)
00:00. "Brügge" (Belçika) - "Arsenal" (İngiltərə)
00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Budyo Qlimt" (Norveç)
00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Pafos" (Kipr)
00:00. "Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)