    Tramp Ağ Evdə qapalı iclas keçirəcək

    • 10 dekabr, 2025
    • 09:37
    Tramp Ağ Evdə qapalı iclas keçirəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp dekabrın 10-u elan olunmamış mövzu üzrə qapalı rejimdə dəyirmi masa keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Ağ Evin cədvəlində qeyd olunub.

    Tədbirin qapalı rejimdə, saat 14.00-a (Bakı vaxtı ilə 23:00) baş tutması planlaşdırılıb.

    Трамп проведет заседание круглого стола по необъявленной теме в закрытом режиме
    Trump to hold closed-door roundtable discussion on unannounced topic

