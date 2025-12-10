Tramp Ağ Evdə qapalı iclas keçirəcək
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 09:37
ABŞ Prezidenti Donald Tramp dekabrın 10-u elan olunmamış mövzu üzrə qapalı rejimdə dəyirmi masa keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Ağ Evin cədvəlində qeyd olunub.
Tədbirin qapalı rejimdə, saat 14.00-a (Bakı vaxtı ilə 23:00) baş tutması planlaşdırılıb.
Son xəbərlər
10:46
Dövlət Agentliyinin rəisi: "Sənaye risklərinin strukturu yenidən formalaşır"Sənaye
10:45
Adil Kərimli: Mədəniyyətlə bağlı yeni yanaşmalar hazırlanırMədəniyyət siyasəti
10:42
Kamboca Tailanda raket zərbəsi endiribDigər ölkələr
10:41
Foto
İstanbulda Azərbaycanın rəsmi turizm nümayəndəliyi açılıbTurizm
10:40
Dünya çempionatı: Azərbaycanın səkkiz boksçusu 1/4 finalda mübarizə aparacaqFərdi
10:40
FHN yağıntılı havaya görə əhaliyə müraciət edibEkologiya
10:34
Astarada iki balıqçı itkin düşübHadisə
10:31
Bakıda 8-ci mərtəbədən yıxılan kişi ölübHadisə
10:29