Трамп проведет заседание круглого стола по необъявленной теме в закрытом режиме
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 09:20
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 10 декабря, проведет заседание круглого стола на необъявленную тему.
Как передает Report, об этом сообщается в расписании главы Белого дома.
Мероприятие, которое произойдет, ко всему прочему, в закрытом режиме, запланировано на 14.00 (23:00 по бакинскому времени).
Последние новости
10:08
АПБА расследует отравление школьников в Гяндже - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:04
В Азербайджане снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителейПроисшествия
10:01
Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в АзербайджанПроисшествия
09:58
Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29Другие страны
09:57
В Лерике автомобиль сорвался в ущелье, один человек погибПроисшествия
09:56
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:55
"Азерэнержи" потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в НахчыванеЭнергетика
09:44
Фото
Азербайджан увеличивает число отделений гемодиализаЗдоровье
09:42