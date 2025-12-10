Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Трамп проведет заседание круглого стола по необъявленной теме в закрытом режиме

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 09:20
    Трамп проведет заседание круглого стола по необъявленной теме в закрытом режиме

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 10 декабря, проведет заседание круглого стола на необъявленную тему.

    Как передает Report, об этом сообщается в расписании главы Белого дома.

    Мероприятие, которое произойдет, ко всему прочему, в закрытом режиме, запланировано на 14.00 (23:00 по бакинскому времени).

    Tramp Ağ Evdə qapalı iclas keçirəcək
    Trump to hold closed-door roundtable discussion on unannounced topic
