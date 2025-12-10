Трамп проведет заседание круглого стола по необъявленной теме в закрытом режиме

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 10 декабря, проведет заседание круглого стола на необъявленную тему.

Как передает Report, об этом сообщается в расписании главы Белого дома.

Мероприятие, которое произойдет, ко всему прочему, в закрытом режиме, запланировано на 14.00 (23:00 по бакинскому времени).