"AzərEnerji" Naxçıvanda 7 milyon manatlıq iş görəcək
Energetika
- 10 dekabr, 2025
- 09:38
"AzərEnerji" ASC "Naxçıvan Şəhər" yarımstansiyasından çıxan 110 kV-luq elektrik veriliş xətlərini kabel xətləri ilə əvəz etməyə hazırlaşır.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu işlərə təxminən 7 milyon manat xərclənməsi nəzərdə tutulur.
