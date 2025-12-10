İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "AzərEnerji" Naxçıvanda 7 milyon manatlıq iş görəcək

    Energetika
    • 10 dekabr, 2025
    • 09:38
    AzərEnerji Naxçıvanda 7 milyon manatlıq iş görəcək

    "AzərEnerji" ASC "Naxçıvan Şəhər" yarımstansiyasından çıxan 110 kV-luq elektrik veriliş xətlərini kabel xətləri ilə əvəz etməyə hazırlaşır.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu işlərə təxminən 7 milyon manat xərclənməsi nəzərdə tutulur.

    "Азерэнержи" потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в Нахчыване
    Azerenerji to spend $4.12M to replace power lines in Azerbaijan's Nakhchivan

