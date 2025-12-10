Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    "Азерэнержи" потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в Нахчыване

    Энергетика
    • 10 декабря, 2025
    • 09:55
    Азерэнержи потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в Нахчыване

    ОАО "Азерэнержи" планирует замену выходящих с подстанции "Нахчыван Шехер" линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ на кабельные линии.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на акционерное общество.

    Согласно информации, на эти работы планируется потратить примерно 7 млн манатов.

    Нахчыван ЛЭП кабели ОАО "Азерэнержи
    "AzərEnerji" Naxçıvanda 7 milyon manatlıq iş görəcək
    Elvis

    Последние новости

    10:08

    АПБА расследует отравление школьников в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:04

    В Азербайджане снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителей

    Происшествия
    10:01

    Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в Азербайджан

    Происшествия
    09:58

    Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29

    Другие страны
    09:57

    В Лерике автомобиль сорвался в ущелье, один человек погиб

    Происшествия
    09:56

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:55

    "Азерэнержи" потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в Нахчыване

    Энергетика
    09:44
    Фото

    Азербайджан увеличивает число отделений гемодиализа

    Здоровье
    09:42

    Цена на нефть марки Brent подорожала до $61,99 за баррель

    Энергетика
    Лента новостей