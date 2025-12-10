"Азерэнержи" потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в Нахчыване
Энергетика
- 10 декабря, 2025
- 09:55
ОАО "Азерэнержи" планирует замену выходящих с подстанции "Нахчыван Шехер" линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ на кабельные линии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на акционерное общество.
Согласно информации, на эти работы планируется потратить примерно 7 млн манатов.
