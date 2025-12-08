Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане разрабатываются спецстандарты, связанные с ИИ

    ИКТ
    • 08 декабря, 2025
    • 17:09
    В Азербайджане разрабатываются спецстандарты, связанные с ИИ

    Министерство цифрового развития и транспорта разрабатывает специальные стандарты для обеспечения этичности и ответственности искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на научно-практической конференции на тему "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата", организованной комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

    По его словам, в стране предусмотрена открытость более 1 миллиарда единиц данных для общества, специальные программы для формирования моделей искусственного интеллекта частным сектором, стартапами, научно-исследовательскими учреждениями с использованием этих единиц данных, а также нормативное и институциональное регулирование в этой сфере:

    "Мы должны сделать так, чтобы модели искусственного интеллекта, которые будут созданы в нашей стране, служили человечеству, а не становились источником угрозы в будущем. Применение специальных стандартов в этой области имеет очень важное значение".

    Azərbaycanda süni intellektlə bağlı xüsusi standartlar hazırlanır
