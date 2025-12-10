Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт•ч электроэнергии за 10 месяцев

В Стамбуле в рамках пятого заседания министров энергетики стран ОТГ состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром.

Как сообщили Report в Минэнерго Азербайджана, стороны выразили удовлетворение динамичным развитием энергетического сотрудничества за последний год и обсудили текущие проекты в сфере углеводородов, возобновляемой энергетики и региональных энергетических связей.

Отмечено, что за десять месяцев этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт·ч электроэнергии.

На фоне растущего спроса на электричество в Турции министры подчеркнули важность создания новых электрических интерконнекторов между двумя странами. В этом контексте была рассмотрена реализация проекта "Энергетический хаб Азербайджан (Нахчыван) - Турция", который предполагает прямое подключение из Нахчывана, а также через Зангезурский коридор.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках проекта зеленого энергокоридора Центральная Азия - Азербайджан. Отмечено, что данные инициативы внесут значительный вклад в укрепление энергетических связей в формате ОТГ.