    Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilib

    Energetika
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:18
    Bu ilin on ayı ərzində Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisinin ixrac edildiyi qeyd olunub.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) energetika nazirlərinin beşinci iclası çərçivəsində nazir Pərviz Şahbazovun Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktarla görüşündə bildirilib.

    Görüşdə son bir il ərzində enerji əməkdaşlığının inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Karbohidrogen, bərpa olunan enerji və regional enerji bağlantı layihələri üzrə əməkdaşlığın cari vəziyyəti müzakirə edilib.

    Türkiyədə elektrik enerjisinə artan tələbat fonunda iki ölkə arasında elektrik enerjisi interkonnektorlarının qurulmasının vacibliyi vurğulanıb. Bu xüsusda, Naxçıvandan birbaşa və Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan (Naxçıvan) -Türkiyə Enerji Qovşağı layihəsinin icrası nəzərdən keçirilib. Habelə "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi" çərçivəsində Türkiyə ilə əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilib. Bu layihələrin TDT formatında enerji əlaqələrinin möhkəmləndirməsinə töhfə verəcəyi bildirilib.

