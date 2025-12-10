ADDA ilə BP arasında əməkdaşlığın əsası qoyulub
- 10 dekabr, 2025
- 16:14
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası (ADDA) ilə BP arasında Əməkdaşlıq Sazişi imzalanıb.
"Report" ADDA-ya istinadən xəbər verir ki, sazişi ADDA-nın rektoru vəzifəsi üzrə əmək funksiyalarının icrasını müvəqqəti icra edən, Elmi işlər və beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor Eldar Qocayev və BP-nin Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli imzalayıb.
Potensial birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün əsas prinsipləri müəyyənləşdirən bu sazişin məqsədi Akademiyanın yüksək ixtisaslı dənizçi kadrlar hazırlamaq potensialını və təhsil-sənaye əməkdaşlığını dəstəkləməkdir.
Sənədin imzalanması tədbirində ADDA ilə BP şirkəti arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib. Qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən tədbirdən sonra qonaqlar Akademiya ilə tanış olublar.