TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняются

В регионе наблюдаются трудности с логистическими тарифами из-за некоторых соглашений, к которым присоединилась Грузия, и они устраняются.

Об этом сообщил Report председатель правления Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) Гусейн Бююкфырат.

По его словам, одним из ключевых вопросов в регионе является логистика:

"Азербайджан в этом отношении является одной из ключевых стран. Ведутся работы в связи с Зангезурским коридором, строительством новых автомобильных и железных дорог, портовыми проектами и др. В Каспийском море ощущалась нехватка крупнотоннажных судов, в настоящее время реализуются проекты, связанные с судостроением. В этом направлении у YDA Holding очень серьезные планы. В рамках TÜİB действует комитет по логистике, который регулярно готовит отчеты в этой области".