В Баку создано около 47 км полос микромобильности

В Баку в рамках проекта по развитию инфраструктуры микромобильности на 43 улицах и проспектах организовано около 47 км полос микромобильности.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В рамках работ проведена соответствующая разметка, установлены дорожные знаки в целях безопасности и пандусы для обеспечения доступности.

Помимо этого, в столице организовано 650 парковочных мест для скутеров, а также более 900 велопарковок.

Согласно информации, последние полосы микромобильности созданы на улице Абдуррагим бека Хагвердиева и на проспекте Иншаачылар. На следующем этапе планируется обеспечение устойчивости полос и их соединение с полосами на центральных улицах города.