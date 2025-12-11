Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку создано около 47 км полос микромобильности

    В Баку создано около 47 км полос микромобильности

    Инфраструктура
    • 11 декабря, 2025
    • 14:44
    В Баку создано около 47 км полос микромобильности

    В Баку в рамках проекта по развитию инфраструктуры микромобильности на 43 улицах и проспектах организовано около 47 км полос микромобильности.

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

    В рамках работ проведена соответствующая разметка, установлены дорожные знаки в целях безопасности и пандусы для обеспечения доступности.

    Помимо этого, в столице организовано 650 парковочных мест для скутеров, а также более 900 велопарковок.

    Согласно информации, последние полосы микромобильности созданы на улице Абдуррагим бека Хагвердиева и на проспекте Иншаачылар. На следующем этапе планируется обеспечение устойчивости полос и их соединение с полосами на центральных улицах города.

