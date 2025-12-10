Минтруда разъяснило изменения в расчете отпускных: неоплачиваемые периоды исключат

Начальник Управления трудовой политики Министерства труда и социальной защиты населения Фуад Гейдаров разъяснил суть предлагаемых поправок в Трудовой кодекс, касающихся расчёта отпускных.

Как сообщает Report, он выступил на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, изменения направлены на устранение несправедливости, возникавшей при расчете среднего заработка после периодов, когда работник фактически не получал зарплату.

"Ранее, когда работник возвращался из частично оплачиваемого или неоплачиваемого социального отпуска, либо из обычного неоплачиваемого отпуска, его заработок за шесть месяцев делили на 12 месяцев. Это естественным образом снижало размер среднего заработка для расчета отпускных", - отметил представитель министерства.

Согласно новым поправкам, периоды неоплачиваемого отпуска, простоя не по вине работника и частично неоплачиваемого социального отпуска больше не будут учитываться при расчете среднего заработка.

Эти периоды будут заменены ближайшими полными календарными месяцами, за которые работник получал зарплату.

Фуад Гейдаров подчеркнул, что это позволит работникам получать отпускные в размере, максимально приближенном к их обычной заработной плате, что делает расчет более справедливым.