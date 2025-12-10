Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Саадат Юсифова: Разрабатываются законопроекты для защиты азербайджанской культуры

    Саадат Юсифова: Разрабатываются законопроекты для защиты азербайджанской культуры

    Разрабатываются законопроекты, направленные на защиту и представление азербайджанской культуры в глобальном контексте.

    Как сообщает Report, об этом сказала журналистам заместитель министра культуры Саадат Юсифова.

    По ее словам, для фундаментальных реформ необходимо сформировать законодательную базу, отвечающую современным вызовам.

    Она отметила, что сегодняшний научно-практический форум "Культура и право: современные вызовы" сосредоточит основное внимание на роли культуры в правовой и государственной системе:

    "В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы культуры как с национальной, так и с глобальной точки зрения".

    Юсифова также обратила внимание на темы, которые будут обсуждаться на панелях:

    "В международных отношениях, в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, в центре внимания будет вопрос о роли и влиянии культуры Азербайджана в продвижении нашей страны".

