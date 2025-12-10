İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal baxışda qorunması istiqamətində qanun layihələri hazırlanır

    Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal baxışda qorunması və təqdim olunması istiqamətində qanun layihələri hazırlanır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Səadət Yusifova jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, köklü islahatlar üçün müasir çağırışlara cavab verəcək qanunvericilik bazası formalaşdırılmalıdır.

    Nazir müavini eyni zamanda bildirilib ki, bugünkü "Mədəniyyət və Hüquq: Müasir Çağırışlar" adlı elmi-praktiki forumun əsas diqqəti mədəniyyətin hüquq və dövlət sistemindəki rolu, eləcə də mədəniyyət hadisəsi olaraq onun özlüyündə təzahürü üzərində cəmlənəcək:

    "Tədbir çərçivəsində həm milli, həm də qlobal baxış bucağından mədəniyyət məsələləri müzakirə olunacaq".

    Səadət Yusifova panellərdəki müzakirə mövzularına da diqqət çəkib.

    "Beynəlxalq münasibətlərdə, iki və çox tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın mədəniyyətinin ölkəmizin tanıdılmasında oynadığı rol və təsir məsələsi diqqət mərkəzində olacaq".

