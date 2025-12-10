Министр: За 2 года поставки нефти по БТД в Турцию и на международные рынки достигли 53 млн тонн

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2024 году и январе-ноябре 2025 года в Турцию и на международные рынки было поставлено около 53 млн тонн азербайджанской, казахстанской и туркменской нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 5-м заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, за этот период Турция была обеспечена 18,7 млрд кубометрами, а европейские страны через Турцию - 24,6 млрд кубометрами газа: "В этом году поставки газа в Венгрию увеличились более чем в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Между нашими странами существует интенсивное сотрудничество в сфере поставок нефтепродуктов и нефтехимической продукции".

Министр отметил, что развитие ОТГ занимает важное место среди стратегических приоритетов Азербайджана: "За прошлый год товарооборот со странами-членами и наблюдателями превысил $7,3 млрд. От 70 до 80% нашего взаимного инвестиционного портфеля объемом более $20 млрд приходится на энергетический сектор. Совместные инвестиционные фонды и многочисленные проекты, особенно сотрудничество в энергетической сфере, вносят важный вклад в экономический рост, и динамика сектора ясно это показывает".

Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода "Игдыр-Нахчыван", присоединение Türkiye Petrolleri к проекту "Шафаг-Асиман" и поставки до настоящего времени 366 млн кубометров газа в Сирию демонстрируют новые успехи стратегического союзничества с Турцией.

Шахбазов также напомнил, что в эти дни официально стартовал проект поисково-разведочных работ в регионе "Устюрт" при совместном сотрудничестве Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и "Узбекнефтегаз", создана совместная операционная компания.