    IATA и регуляторы усиливают меры из-за проблем с эвакуацией пассажиров

    Инфраструктура
    • 10 декабря, 2025
    • 13:29
    В начале февраля 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует опубликовать ежегодный отчет по безопасности.

    Как передает корреспондент Report из Женевы, об этом сообщил старший вице-президент IATA по операционной деятельности, безопасности и охране Ник Карин на IATA Global Media Day.

    По его словам, в течение года произошло несколько известных инцидентов, однако общие показатели безопасности остаются стабильными.

    "Конечно, любая авария - это всегда плохо, но если смотреть на динамику из года в год, цифры достаточно неплохие", - отметил Н. Карин.

    Говоря о проблемах при эвакуации, когда пассажиры продолжают пытаться взять с собой ручную кладь, он подчеркнул необходимость срочно заняться решением этого вопроса.

    "Это явление характерно для некоторых регионов, но постепенно превращается в глобальную проблему. Мы планируем провести информационную кампанию, ориентированную на пассажиров, чтобы объяснить важность соблюдения правил эвакуации. Мы обсуждали этот вопрос с FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) на Ассамблее ICAO - они также обеспокоены, поскольку подобные случаи у них происходят особенно часто. Правило "90 секунд" сейчас практически нигде не выполняется. Поэтому в 2026 году мы намерены уделить этому приоритетное внимание: начнем с информационной кампании, затем - обучающие сессии, вебинары и другие мероприятия. Все наши шаги поддерживает и EASA (Европейское агентство по безопасности полетов). Кроме того, мы планируем привлечь специалистов, чтобы лучше понять психологические причины такого поведения пассажиров", - добавил он.

