Пярвиз Шахбазов: Зангезурский коридор создаст энергомост "ЦА-Азербайджан-Турция"

Коридор зеленой энергии "Центральная Азия - Азербайджан" обеспечит первое в истории объединение электроэнергетических систем стран региона, а Зангезурский коридор, выступив маршрутом доставки этого энергопотока в Турцию, сформирует энергетический мост "Центральная Азия - Азербайджан - Турция".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время своего выступления на 5-м заседании министров энергетики Организации тюркских государств, проходящем сегодня в Стамбуле.

По его словам, по данным проекта ведутся все необходимые работы. Шахбазов отметил, что создание указанных коридоров и их взаимосвязь будет способствовать развитию региональной торговли энергией и ускорит глобальные потоки возобновляемой электроэнергии. Эти проекты усиливают стратегическое значение стран-участниц в обеспечении Европы энергоресурсами и формируют новую геоэкономическую архитектуру энергетического сотрудничества в евразийском пространстве.

Он подчеркнул, что энергетическое сотрудничество с тюркскими государствами развивается и охватывает региональные инициативы. Министр напомнил, что с момента предыдущего заседания подписано 15 документов по энергетическому сотрудничеству, включая стратегическое межправительственное соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном по развитию и передаче зеленой энергии, соглашение о стратегическом партнерстве с Казахстаном в сфере энергетики, меморандум о взаимопонимании с Турцией по передаче и торговле зеленой электроэнергией, а также дорожную карту с Кыргызстаном.

По его словам, Транскаспийский коридор, маршруты, идущие напрямую из Нахчывана и через Армению, коридоры "Азербайджан-Турция-Европа", "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария", а также проекты зеленых энергетических коридоров и интерконнекторов "Каспий-Черное море-Европа" служат укреплению единства тюркских государств в энергетической сфере.

Шахбазов отметил, что обширная зеленая повестка Азербайджана, помимо поддержки проекта организации по созданию Регионального центра технологий и зеленых инициатив, внесет вклад в успешное проведение Турцией COP31. Он добавил, что Азербайджан поддерживает инициативу Центра и председательство Турции на COP31 и готов поделиться опытом с братской страной.