    AzMİ: Промышленные предприятия меняют подход к метрологии

    Промышленность
    • 10 декабря, 2025
    • 13:18
    Отношение промышленных предприятий Азербайджана к метрологии заметно меняется, что помогает повысить безопасность на производстве.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского института метрологии (AzMİ) Хамис Сейранов, выступая на Саммите промышленной безопасности 2025 в Баку.

    По его словам, на предприятиях все чаще применяются термометры, манометры и другие средства измерения, позволяющие непрерывно контролировать параметры, которые могут создавать риски для безопасности.

    "Некорректная работа измерительных приборов способна привести к взрывам, авариям и серьезным производственным рискам. Метрология - это ключевой механизм, обеспечивающий точность и надежность всех видов измерительной техники в промышленности. Растущий интерес к этой сфере создает условия для повышения уровня безопасности", - отметил он.

    Сейранов подчеркнул, что использование метрологических услуг важно не только для безопасности и качества продукции, но и для принятия предприятиями взвешенных бизнес-решений на основе точных данных. Благодаря точным измерениям обеспечиваются объемы производства, качество продукции и соответствие процессов международным стандартам.

