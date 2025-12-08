Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане разработан новый ИИ-инструмент

    ИКТ
    • 08 декабря, 2025
    • 17:18
    В Азербайджане разработан новый ИИ-инструмент

    Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана на базе искусственного интеллекта разработало решение, которое уже в скором времени сможет показать свою эффективность.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на научно-практической конференции "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата", организованной комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

    По его словам, законодательная сфера, в том числе и юридическая, представляет собой довольно обширный объем информации: "В настоящее время в основанной на ИИ системе поиска законодательной базы зарегистрировано около 30 тыс. пользователей, и это не только юристы. Специалисты, работающие в госструктурах, и просто представители гражданского общества также благодаря ИИ знают, какие законы существуют и какие процедуры необходимо соблюдать. Другими словами, это результат, которого нам удалось достичь за короткое время".

    Azərbaycanda süni intellekt həlli təqdim edilib
    Azerbaijan develops effective AI solution for legal information systems
    Лента новостей