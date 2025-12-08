В Азербайджане разработан новый ИИ-инструмент

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана на базе искусственного интеллекта разработало решение, которое уже в скором времени сможет показать свою эффективность.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на научно-практической конференции "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата", организованной комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, законодательная сфера, в том числе и юридическая, представляет собой довольно обширный объем информации: "В настоящее время в основанной на ИИ системе поиска законодательной базы зарегистрировано около 30 тыс. пользователей, и это не только юристы. Специалисты, работающие в госструктурах, и просто представители гражданского общества также благодаря ИИ знают, какие законы существуют и какие процедуры необходимо соблюдать. Другими словами, это результат, которого нам удалось достичь за короткое время".