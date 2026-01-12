Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Армении в 2025 году подорожал ряд продовольственных товаров

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 19:14
    В Армении в 2025 году подорожал ряд продовольственных товаров

    Уровень инфляции в Армении за период январь–декабрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,3%, а по сравнению с ноябрем - 1,2%.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это следует из данных Статистического комитета Армении.

    Согласно статистике, потребительские цены в декабре по сравнению с ноябрем 2025 года выросли на 0,4-1,4%. При этом относительно высокий уровень инфляции был зафиксирован в столице. В январе-декабре 2025 года среднемесячный рост потребительских цен составил 0,3% (за аналогичный период прошлого года был зафиксирован рост на 0,1%).

    На продовольственном рынке за год особенно подорожали мясо, крупы, масло, молочные продукты и алкогольные напитки, тогда как цены на овощи снизились на 7,5% по сравнению с декабрем 2024 года.

    Цены на бензин и дизельное топливо в 2025 году в целом снизились на 2,2% и 4,1% соответственно. Средний расчетный курс армянского драма к доллару США за декабрь 2025 года составил 381,5 драма.

    Армения инфляция цены экономика цены на продовольствие
    Ermənistanda 2025-ci ildə bir sıra ərzaq məhsullarının qiyməti artıb

    Последние новости

    20:11

    В Шеки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности

    Происшествия
    19:59

    Азербайджан и США отметили большие перспективы для развития сотрудничества

    Бизнес
    19:49

    Число жертв оползня на свалке на Филиппинах выросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43

    Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

    Другие страны
    19:36

    Испания изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина

    Другие страны
    19:33

    HRANA: Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 570 человек

    В регионе
    19:30

    СМИ: Сомали расторг все соглашения с ОАЭ

    Другие страны
    19:27

    Верховная Рада не поддержала решение Зеленского об увольнении Малюка

    Другие страны
    19:18

    Литва вручила России ноту протеста из-за обстрелов городов Украины

    Другие страны
    Лента новостей