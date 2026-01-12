В Армении в 2025 году подорожал ряд продовольственных товаров

Уровень инфляции в Армении за период январь–декабрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,3%, а по сравнению с ноябрем - 1,2%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это следует из данных Статистического комитета Армении.

Согласно статистике, потребительские цены в декабре по сравнению с ноябрем 2025 года выросли на 0,4-1,4%. При этом относительно высокий уровень инфляции был зафиксирован в столице. В январе-декабре 2025 года среднемесячный рост потребительских цен составил 0,3% (за аналогичный период прошлого года был зафиксирован рост на 0,1%).

На продовольственном рынке за год особенно подорожали мясо, крупы, масло, молочные продукты и алкогольные напитки, тогда как цены на овощи снизились на 7,5% по сравнению с декабрем 2024 года.

Цены на бензин и дизельное топливо в 2025 году в целом снизились на 2,2% и 4,1% соответственно. Средний расчетный курс армянского драма к доллару США за декабрь 2025 года составил 381,5 драма.