İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ermənistanda 2025-ci ildə bir sıra ərzaq məhsullarının qiyməti artıb

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 19:29
    Ermənistanda 2025-ci ildə bir sıra ərzaq məhsullarının qiyməti artıb

    Ermənistanda 2025-ci ilin yanvar-dekabr aylarında inflyasiya səviyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,3%, noyabr ayı ilə müqayisədə isə 1,2% təşkil edib.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Statistika Komitəsinin məlumatlarında əksini tapıb.

    Statistikaya görə, 2025-ci ilin dekabr ayında istehlak qiymətləri noyabr ayı ilə müqayisədə 0,4-1,4% artıb. Bu zaman nisbətən yüksək inflyasiya səviyyəsi paytaxtda qeydə alınıb. 2025-ci ilin yanvar-dekabr aylarında istehlak qiymətlərinin orta aylıq artımı 0,3% təşkil edib (ötən ilin eyni dövründə 0,1% artım qeydə alınmışdı).

    Ərzaq bazarında il ərzində xüsusilə ət, yarma, yağ, süd məhsulları və spirtli içkilərin qiyməti artıb, tərəvəzlərin qiyməti isə 2024-cü ilin dekabr ayı ilə müqayisədə 7,5% azalıb.

    2025-ci ildə benzin və dizel yanacağının qiymətləri ümumilikdə müvafiq olaraq 2,2% və 4,1% azalıb. 2025-ci ilin dekabr ayı üçün ABŞ dollarına qarşı erməni dramının orta hesablanmış məzənnəsi 381,5 dram təşkil edib.

    Ermənistan inflyasiya Ərzaq məhsulları
    В Армении в 2025 году подорожал ряд продовольственных товаров

    Son xəbərlər

    20:06

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "OFK ilə matçda fərdi səhvlər ucbatından qollar buraxdıq"

    Futbol
    19:57

    Filippində poliqonda baş verən uçqunda ölənlərin sayı 10-a yüksəlib – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:53

    İspaniya polisi tarixində ən böyük kokain partiyasını müsadirə edib

    Digər ölkələr
    19:51
    Foto

    "Qarabağ" yoxlama oyununda "Neftçi"yə qalib gəlib

    Futbol
    19:45

    Şəkidə şəxsin ehtiyatsızlıqdan öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    19:41
    Foto

    Azərbaycan USTDA ilə reallaşa biləcək birgə layihələri müzakirə edib

    Biznes
    19:40

    İranda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 572 nəfərə çatıb

    Region
    19:35

    KİV: Somali BƏƏ ilə bütün müqavilələri ləğv edib

    Digər ölkələr
    19:34

    Litva Rusiyaya etiraz notası təqdim edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti