HRANA: Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 570 человек

Число погибших в ходе протестов в Иране, продолжающихся вот уже третью неделю, достигло 572 человек.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщила действующая в Иране правозащитная организация HRANA.

Организация также отмечает, что реальное число жертв может быть значительно выше.

Из числа погибших 503 человека демонстранты, а 69 - представители сил безопасности.

Также сообщается, что более 10 600 человек были задержаны с начала протестов.