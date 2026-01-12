Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 12 января, 2026
    • 19:33
    HRANA: Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 570 человек

    Число погибших в ходе протестов в Иране, продолжающихся вот уже третью неделю, достигло 572 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщила действующая в Иране правозащитная организация HRANA.

    Организация также отмечает, что реальное число жертв может быть значительно выше.

    Из числа погибших 503 человека демонстранты, а 69 - представители сил безопасности.

    Также сообщается, что более 10 600 человек были задержаны с начала протестов.

    İranda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 572 nəfərə çatıb

