    Фонд развития образования за три месяца покрыл расходы на IELTS более 300 человек

    14 апреля, 2026
    В Азербайджане в первом квартале года Фонд развития образования покрыл расходы на сдачу экзамена IELTS 332 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

    Из участников 190 человек составили мужчины, 142 - женщины.

    Согласно распределению по уровням образования, подавляющее большинство участников составляют студенты, обучающиеся на уровне бакалавриата.

    В рамках проекта приняли участие 302 студента бакалавриата, 24 студента магистратуры, 3 докторанта и 3 преподавателя.

    Начиная с 2026 года требования по проекту будут усовершенствованы: для кандидатов установлено условие получения минимального результата 7.0 и выше на экзамене IELTS, а также обращения в высшее учебное заведение, в котором они обучаются, в течение 6 месяцев с даты получения результата экзамена.

    Təhsilin İnkişafı Fondu son üç ayda 300-dən çox şəxsin IELTS imtahanı xərcini qarşılayıb

