Фонд развития образования за три месяца покрыл расходы на IELTS более 300 человек

В Азербайджане в первом квартале года Фонд развития образования покрыл расходы на сдачу экзамена IELTS 332 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Из участников 190 человек составили мужчины, 142 - женщины.

Согласно распределению по уровням образования, подавляющее большинство участников составляют студенты, обучающиеся на уровне бакалавриата.

В рамках проекта приняли участие 302 студента бакалавриата, 24 студента магистратуры, 3 докторанта и 3 преподавателя.

Начиная с 2026 года требования по проекту будут усовершенствованы: для кандидатов установлено условие получения минимального результата 7.0 и выше на экзамене IELTS, а также обращения в высшее учебное заведение, в котором они обучаются, в течение 6 месяцев с даты получения результата экзамена.