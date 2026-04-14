Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
- 14 апреля, 2026
- 13:18
В Баку и на Абшеронском полуострове 15 апреля местами ожидаются дожди.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова ожидается кратковременное усиление осадков.
Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 13-16° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег, временами интенсивный, возможны грозы. Утром, начиная с западных регионов, осадки постепенно прекратятся. Не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 15-20° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла.