    В Гваделупе раскритиковали действия жандармерии после гибели человека

    • 14 апреля, 2026
    • 13:28
    В Гваделупе раскритиковали действия жандармерии после гибели человека

    Организация "Единство против жестокости жандармерии" в Гваделупе резко раскритиковала действия французских правоохранительных органов после гибели человека в ходе инцидента с участием жандармерии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бакинскую инициативную группу, инцидент произошел 12 апреля: сначала к мужчине был применен электрошокер, однако затем один из сотрудников жандармерии открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате полученных ранений пострадавший скончался.

    Отмечается, что сотрудник, применивший оружие, задержан и привлечен к следствию.

    В заявлении организации подчеркивается, что погибший, Либер Аржелье, стал жертвой необоснованного применения силы, а произошедшее названо "очередным проявлением государственного насилия".

    Авторы обращения утверждают, что подобные случаи носят системный характер и связаны с злоупотреблением полномочиями со стороны правоохранительных органов. Они потребовали полного и прозрачного расследования, включая выяснение причин применения оружия и его законности.

    В организации также призвали обеспечить справедливость, привлечь виновных к ответственности и усилить общественный контроль для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Гваделупа
