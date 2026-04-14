В Гваделупе раскритиковали действия жандармерии после гибели человека

Организация "Единство против жестокости жандармерии" в Гваделупе резко раскритиковала действия французских правоохранительных органов после гибели человека в ходе инцидента с участием жандармерии.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинскую инициативную группу, инцидент произошел 12 апреля: сначала к мужчине был применен электрошокер, однако затем один из сотрудников жандармерии открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате полученных ранений пострадавший скончался.

Отмечается, что сотрудник, применивший оружие, задержан и привлечен к следствию.

В заявлении организации подчеркивается, что погибший, Либер Аржелье, стал жертвой необоснованного применения силы, а произошедшее названо "очередным проявлением государственного насилия".

Авторы обращения утверждают, что подобные случаи носят системный характер и связаны с злоупотреблением полномочиями со стороны правоохранительных органов. Они потребовали полного и прозрачного расследования, включая выяснение причин применения оружия и его законности.

В организации также призвали обеспечить справедливость, привлечь виновных к ответственности и усилить общественный контроль для предотвращения подобных инцидентов в будущем.