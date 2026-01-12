İranda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 572 nəfərə çatıb
Region
- 12 yanvar, 2026
- 19:40
İranda artıq üçüncü həftədir davam edən etirazlar zamanı ölənlərin sayı 572 nəfərə çatıb.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranda fəaliyyət göstərən HRANA hüquq müdafiə təşkilatı məlumat yayıb.
Təşkilat həmçinin qeyd edib ki, ölənlərin dəqiq sayı daha yüksək ola bilər.
Ölənlərin 503 nəfəri nümayişçi, 69 nəfəri isə təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayəndələridir.
Həmçinin etirazların başlanğıcından bəri 10 600-dən çox insanın saxlanıldığı bildirilib.
