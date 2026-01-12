Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Литва вручила России ноту протеста из-за обстрелов городов Украины

    Другие страны
    12 января, 2026
    • 19:18
    Литва вручила России ноту протеста из-за обстрелов городов Украины

    Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста временному поверенному в делах России из-за продолжающихся массовых обстрелов украинских городов российскими вооруженными силами.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Литвы.

    "12 января Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста временному поверенному в делах Российской Федерации в связи с продолжающимися обстрелами городов Украины российскими вооруженными силами. В ноте подчеркивается, что основной целью этих атак является убийство мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры с целью запугивания украинского общества", - говорится в сообщении.

    В документе отмечается, что на прошлой неделе российские ракетные и беспилотные атаки поразили жилые районы Украины, в частности в Киеве и Кривом Роге, вынуждая миллионы жителей терпеть темноту и холод. Также упоминается ущерб, нанесенный посольству Катара в Украине, и подчеркивается, что использование ракет, способных нести ядерное оружие, во Львовской области, рядом с границами ЕС и НАТО, создает серьезную угрозу безопасности Украины, Европы и всего мира.

    Литва заявляет, что удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре представляют собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военные преступления. Литва призывает к немедленному прекращению военных действий, выводу иностранных войск с территории Украины и возмещению причиненного ущерба.

