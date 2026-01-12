Испания изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Национальная полиция Испании изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина в открытом море.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

    По их информации, правоохранители перехватили судно в водах Атлантического океана, где было обнаружено почти 10 тонн кокаина, спрятанного в грузе с солью. Полиция задержала 13 человек и также изъяла огнестрельное оружие. В операции среди прочего приняли участие власти США, Великобритании, Бразилии.

    Судно шло из Бразилии в Европу. Расследование, координируемое испанской прокуратурой и судом, началось с того, что в центре внимания оказалась многонациональная группировка, предположительно занимавшаяся ввозом крупных партий кокаина из Южной Америки в Европу.

